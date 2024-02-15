НАТО поставить Україні мільйон дронів - Столтенберг [ Редагувати ]
Країни-члени Північноатлантичного альянсу нададуть Україні мільйон безпілотників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання міністрів оборони альянсу в Брюсселі.
Група союзників НАТО спільно реалізує мету щодо постачання мільйона дронів Україні. 20 союзників також погодилися на участь у коаліції з розмінування.
Столтенберг уточнив, що країнам НАТО слід перейти від повільного треку до вищих темпів виробництва боєприпасів. Це, за словами генсека, це допоможе Україні та зробить альянс сильнішим.
Єнс Столтенберг за підсумками засідання також заявив, що альянс ухвалив рішення створити у Польщі спільний з Україною тренувальний центр. У ньому українські військові зможуть навчатися спільно з військовослужбовцями країн НАТО, а також ділитися досвідом, який вони отримали під час бойових дій.
Нагадаємо, 15 лютого Британія оголосила, що спільно з Латвією відправить Україні тисячу дронів.
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