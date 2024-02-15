Мобілізація, нарощення власного оборонного виробництва та перегрупування військ. Це ключові виклики для нового командування ЗСУ, на думку західних військових експертів. Які проблеми першочергово потребують вирішення - розпитала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

Нове українське командування насамперед має займатися мобілізацією. Про таке кажуть в американському Інституті вивчення війни. Людей у війську не вистачає, ротації виснажених бійців або не відбуваються взагалі, або надто рідко. Поповнення свіжими силами критично важливе, якщо нове керівництво планує контрнаступи. Навіть якщо вони будуть на невеликих ділянках фронту.

Джордж Баррос, аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW):

Людський ресурс - це проблема, в українських військових закінчується піхота. Зараз необхідно посилити зусилля щодо формування нових сил, посилити мобілізацію. Але дуже сумнівно відправляти в бій піхоту без транспорту і в якої немає адекватного прикриття артилерією. Є сенс притримати солдатів, доки вони не отримають необхідне забезпечення.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Ключове, чого справді зараз потребує Україна - це більше людей в збройних силах, це означає більшу мобілізацію і ми вже бачимо, що цей процес почався. Також потрібно більше обладнання. Україна вже зробила величезні кроки зі збільшення власного виробництва, але потрібно більше передових технологій, західної зброї та боєприпасів, а це питання вже до Сполучених Штатів.

Перевага росіян в артилерійських боєприпасах зараз - 5 до одного. Українцям вдається трохи згладжувати цю критичну ситуацію завдяки використанню дронів. Але безпілотники все одно не можуть замінити артилерію на полі бою.

Джордж Баррос, аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW):

Україна створює власну оборонну індустрію всередині України, а також у співпраці з країнами НАТО в центральній та східній Європі. Це українська стратегія, щоб зробити себе менш залежними від мільярдів євро закордонної фінансової та безпекової допомоги. І це дійсно ключове питання. Бо якщо українцям вдасться успішно побудувати оборонну базу у наступні рік-два, вони де-факто стануть менш залежними від закордонної допомоги, а потреби, які в них виникатимуть - будуть значно більш нішевими та прицільними.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Як би там не було, Україна просто не в змозі будувати реактивні артилерійські системи, які надає захід, чи мобільні артилерійські установки або боєприпаси для них, вона не може виготовити бойовий танк Абрамс, отже, я думаю, що Україна молодець в плані інвестицій в оборонну індустріальну базу та збільшення виробництва тієї зброї та боєприпасів, які вона може виготовляти. Але вона не може забезпечити себе усім, чим потрібно.

Найближчим часом аналітики не прогнозують жодних великих зрушень на полі бою. Жодної зі сторін. Цю стадію називають "операційно-тактичним перезавантаженням". Щоправда, росіяни в будь-який спосіб хочуть захопити Авдіївку. Бо до виборів президента рф все менше часу, а на них путін хоче йти з якоюсь перемогою. І такою може стати вигоріла до тла Авдіївка. Аналітики ж вважають, що українське військо має сфокусуватися на активній обороні. Утім, радять не засиджуватися. Бо підготовка до контрнаступу грає на руку росіянам, вони укріплюють власну оборону.

Крістофер Так, експерт зі стратегічних наук, лектор у Королівському коледжі Лондона:

Зважаючи на проблеми української армії та те, що росіяни стали трохи більш обізнаними, щонайменше в оборонних операціях. Остання спроба контрнаступу довела, що в України на цьому етапі немає військових спроможностей, щоби досягти масштабного прориву за адекватну ціну. Отже, що зараз потрібно - це період, за час якого Україна може бути задіяна в тих операціях, які забезпечать економію використання сили, завдаючи максимальних жертв росіянам, намагаючись мінімізувати жертви з української сторони і завдяки цьому починати закладати умови для іще одного контрнаступу пізніше.

Джордж Баррос, аналітик американського Інституту вивчення війни (ISW):

Українське командування має в принципі готові ресурси, транспорт та планування, щоби розмірковувати, що якщо гіпотетично нам вдасться виснажити росіян, то після того, як вони захоплять Авдіївку, у нас вже буде готовий план на операційному рівні, щоби вдарити по виснаженим росіянам там та використати ці умови. Таке ж планування потрібне і для північного сходу біля Луганська та Харкова, там росіяни проводять наступальні операції від початку січня, тобто будуть виснажені до березня-квітня, тоді українці можуть атакувати і забрати ініціативу у росіян.

Стратегія путіна - затягнути війну, вимучити Захід і залишити Київ без підтримки. Тому не менш важливе завдання для українського командування, на думку аналітиків, зберігати гарні відносини із Євросоюзом та США.