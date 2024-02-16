Греція стала першою православною країною, яка легалізувала гей-шлюби [ Редагувати ]
Греція офіційно стала першою православною країною, яка легалізувала гей-шлюби. Незважаючи на протест Елладської ортодоксальної церкви.
Грецький парламент ухвалив закон, що легалізує шлюби одностатевих пар та усиновлення ними дітей. За ухвалення законопроекту "Про шлюбну рівноправність" проголосували 176 депутатів, проти - 76, а утрималися - 2. Ще 46 не прийшли на засідання.
Ухвалити закон вдалося завдяки лівій опозиції у парламенті. Після цього прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив:
Прямо зараз ми переживаємо радісний момент в історії нашої країни, тому що незабаром буде усунено ще один бар'єр, який дозволить навести мости всередині суспільства, забезпечити співіснування громадян у вільній державі.
За словами прем'єра, реформа зачепить і пари, які вже мають дітей.
Поки обидва батьки одностатевих пар юридично не мають однакових можливостей для того, щоб забирати своїх дітей зі школи, подорожувати з ними, супроводжувати до лікарні. Ми ліквідуємо цю прогалину, дозволяючи кожному, якщо вона того забажає, офіційно скріпити свої відносини церемонією в мерії, як це роблять гетеросексуальні пари.
Прем'єр зазначив, що законом буде розширено права дітей, які вже мешкають в одностатевих сім'ях. За його словами, не передбачається зміна "батька" та "матері" на "батька 1" та "батька 2". Релігійний шлюб є винятковою справою церкви, позиції якої поважає уряд, додав Міцотакіс.
Нагадаємо, у грудні уряд Таїланду підтримав визнання одностатевих шлюбів.
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