Греція офіційно стала першою православною країною, яка легалізувала гей-шлюби. Незважаючи на протест Елладської ортодоксальної церкви.

Грецький парламент ухвалив закон, що легалізує шлюби одностатевих пар та усиновлення ними дітей. За ухвалення законопроекту "Про шлюбну рівноправність" проголосували 176 депутатів, проти - 76, а утрималися - 2. Ще 46 не прийшли на засідання.

Ухвалити закон вдалося завдяки лівій опозиції у парламенті. Після цього прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив:

Прямо зараз ми переживаємо радісний момент в історії нашої країни, тому що незабаром буде усунено ще один бар'єр, який дозволить навести мости всередині суспільства, забезпечити співіснування громадян у вільній державі.

За словами прем'єра, реформа зачепить і пари, які вже мають дітей.

Поки обидва батьки одностатевих пар юридично не мають однакових можливостей для того, щоб забирати своїх дітей зі школи, подорожувати з ними, супроводжувати до лікарні. Ми ліквідуємо цю прогалину, дозволяючи кожному, якщо вона того забажає, офіційно скріпити свої відносини церемонією в мерії, як це роблять гетеросексуальні пари.

Прем'єр зазначив, що законом буде розширено права дітей, які вже мешкають в одностатевих сім'ях. За його словами, не передбачається зміна "батька" та "матері" на "батька 1" та "батька 2". Релігійний шлюб є винятковою справою церкви, позиції якої поважає уряд, додав Міцотакіс.

Нагадаємо, у грудні уряд Таїланду підтримав визнання одностатевих шлюбів.