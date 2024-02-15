Відповісти дзеркально польським протестувальникам вирішили українські перевізники. На Волині перед пунктом пропуску "Ягодин" вони блокують усі вантажівки з польськими номерами. Дії свої аргументують тим, що хочуть підтримати своїх колег, які застрягли по той бік кордону. Сніжана Сидорук розкаже більше.

Восьма ранку. Неподалік Луцька з'їжджаються перевізники й вішають на тягачі плакати. "Вільний рух для обох сторін - спільна перемога!" та "Стоп блокаді на кордоні" з перекладом на польську та англійську. Це учасники української акції, яку оголосили у відповідь на дії польських фермерів.

Ми просто хочемо показати, що ми тоже можемо перекрити кордон для їхніх перевізників.

Валерій - далекобійник з Волині. Що таке блокада - відчув на собі.

Валерій, далекобійник, учасник акції:

Стояли, чисто в машинах жили неділю-дві. До місяця часу. Були такі випадки, що мусили об'їжджаи 300-400 кілометрів круг. Тоді блокували самі перевізники польські, тепер блокують польські фермери.. ми так само страждаємо.Нас затискають з однієї і з другої сторони. З однієї сторони - росія, а з другої сторони - кордони перекриті.

З польського боку чекає на проїзд Юрій. Зв'язуємося з ним телефоном. Він стоїть перед Дорогуськом вже більше тижня, через Польщу їхав транзитом.

Мені до кордону звідси від м'ясного ще десь три кілометра, але тут, біля м'ясного, стоїть поліція, і я сьомий на заїзд. Вони пускають по одній машині в годину. Яка колійка за Вами, якщо ви сьомий стоїте? - Вісімнадцять кілометрів.

Ягодин у блокаді вже тиждень. За даними митників, у черзі з польського боку - понад шістсот машин. Це на в'їзд в Україну. На виїзд в електронній черзі чекають ще тисяча двісті ваговозів.

Віталій Коценко, голова громадської організації "Перевізники західного регіону":

Вони терплять дискомфорт, вони не мають людських умов, вони будуть стояти там, так як заявили рольніки, місяцями.

Колоною українські перевізники приїхали до польського кордону. Неподалік пункту пропуску «Ягодин» розпочали свою мирну акцію протесту. Рух для транспорту не перекривали, а вишикувались обабіч дороги. У такий спосіб, кажуть, хочуть підтримати своїх колег, які через блокаду застрягли у Польщі. А ще закликають до вільного руху для обох сторін.

Віталій Коценко, голова громадської організації "Перевізники західного регіону":

Це ініціатива водіїв, ініціатива перевізників. Ви ж подивіться, це свавілля вже терпіти не можна. Останні події з висипанням зерна, з пошкодженням майна. Ми будем віддзеркалювати ситуацію, яка відбувається з польської сторони.

Українські водії кажуть, хочуть, аби польські перевізники теж відчули на собі, як то стояти й не мати можливості проїхати.

Микола, далекобійник, учасник акції протесту:

Три блокади я там простояв. За мною стояли і медикаменти, стояли і адр, і гуманітарка - все стояло. Поляки казали, шо стійте, а шо ми. Поліція їхня каже - ми тут просто стоїмо, ми дивимся за порядком.

Протест запланували на місяць або до тих пір, поки поляки розблокують проїзд. Та коли це станеться - наразі невідомо, адже польські фермери заявили, що з 20-го лютого перекриють увесь кордон з Україною.