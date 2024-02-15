У планах ініціаторів проєкту також проведення змагань із шахів, дартсу, настільного тенісу та стрільби з лука.

Сто реабілітаційних центрів для потреб бійців ЗСУ. Українська військова ліга ініціює проєкт, яким хоче допомогти військовослужбовцям інтегруватися у цивільне життя. Більше про це в нашому наступному сюжеті.

10 спортивних заходів і ще майже стільки само спрямованих на культурну реабілітацію військовиків. Такими планами, лише на перше півріччя 2024-го, поділилося керівництво Української Військової Ліги. Це Організація, що спеціалізується на підтримці та реабілітації воїнів до цивільного життя.

Сергій Клявлін, засновник Української військової ліги:

Плануємо провести Зимовий кубок з футзалу, а також чемпіонат з футболу, у форматі, у якому проводили подібні змагання у грудні минулого року. Але у зв`язку із тим, що збільшилась кількість учасників, ми будемо проводити цей чемпіонат, розбивши команди на дві групи.

Святослав Сирота - співорганізатор Української військової ліги:

Ми організували змагання, які потім перетворилися на вже регулярні змагання, ми восени провели перший чемпіонат з футболу. Сьогодні ми хочемо розширити це до інших видів спорту. Наша мета зробити 100 реабілітаційних центрів.

Перші 10 реабілітаційних центрів для ветеранів - представники Української військової ліги мають намір відкрити вже цьогоріч. Про це підписали з партнерами меморандум. Головна мета - допомогти українським захисникам подолати посттравматичні стресові розлади. Також підтримати армійців у їхній спробі повернутися до мирного життя.

Сергій Клявлін - засновник Української військової ліги:

Це дійсно давало можливість їм психологічно розвантажитися, отримати позитивні емоції, на якийсь час забути, звідки вони приїхали.

У планах ініціаторів проєкту також проведення змагань із шахів, дартсу, настільного тенісу та стрільби з лука.

Сергій Клявлін - засновник Української військової ліги:

Прийматимуть участь збірна артистів, збірна УВЛ, команди військових частин. Ці матчі більше направлені на психологічну реабілітацію. Військові матимуть змогу пограти у футбол із відомими артистами, співаками.

Представники Української військової ліги переконані: їхній проєкт допоможе не лише поліпшити психологічний стан ветеранів, а й створити спільноту однодумців, для кого дуже важлива фізична активність.