Україна здобула три медалі у четвертий день чемпіонату Європи з боротьби. Срібні нагороди вибороли Аліна Філіпович (59 кг), Тетяна Сова-Ріжко (68 кг) та Анастасія Шустова (76 кг).

У ваговій категорії до 59 кг "срібло" виборола Аліна Філіпович. Для 18- річної спортсменки з Калуша - це дебютна медаль на дорослій першості континенту.

Також на другу сходинку п’єдесталу у вазі до 68 кг піднялася Тетяна Сова-Ріжко. Це четверта поспіль нагорода борчині з Херсонщини на чемпіонатах Європи після "срібла" Варшави-2021, "золота" Будапешту-2022 та "бронзи" Загреба-2023.

Друге місце посіла і Анастасія Осняч-Шустова у ваговій категорії до 76 кг.

В України вже сім медалей на Євро-2024 з боротьби - чотири "срібла" і три "бронзи". У наступний день змагань - п'ятницю, 16 лютого, у "золотому" фіналі виступить Ірина Коляденко (65 кг). Змагання у Бухаресті триватимуть до 18 лютого.

Нагадаємо, що раніше срібним призером у Софії став Олександр Грушин (до 63 кг), а Жан Беленюк виборов бронзу (до 87 кг).