Цей курс реабілітації для Уляни тривав близько двох тижнів, за словами Наталії, результат помітно одразу.

На Дніпропетровщині зростає кількість хворих на рак. Минулого року діагностовано 11 тисяч випадків як серед дорослих, так і серед дітей. В регіоні два медичні заклади, які надають лікування та реабілітацію хворим. В одному з них нині перебуває 4-річна Уляна, дівчинка переселенка з Донеччини. Її історія лікування та реабілітації далі.

Чотирирічна Улянка проходить заняття ерготерапії. Курс реабілітації необхідний через ускладнення - у дитини онкологія.

Наталія - мати Уляни:

Нам провели операцію в Києві, у січні 21 року. Пройшли 4 блоки хімії, та як почалося 24 - ми поїхали звідти.

Родина повернулась додому у Костянтинівку, що на Донеччині. На лікування їздила до Дніпра. Тут дівчинка пройшла ще кілька хімієтерапій, але агресивні препарати погіршили стан здоров'я дитини.

Наталія - мати Уляни:

Ми дуже багато прокололи хімії. Ноги у нас болять - коліна, суглоби. Дуже добре тут, реабілітація дитині подобається, а мені тим більше.

Улянці призначили курс фізіотерапії - гідромасажні ванни, парафінотерапія, ерготерапія. І всі процедури - в ігровій формі.

Наталія - мати Уляни:

Дуже любить ванни, вода - це взагалі прям, не витягнути її з води, а так в основному… Парафін дуже подобається, бо там мультики - це найважливіше.

Цей курс реабілітації для Уляни тривав близько двох тижнів, за словами Наталії, результат помітно одразу. Але матір не поспішає радіти, адже нині головне для родини аби не трапився рецидив. Тому продовжують пильно стежити за аналізами.

Наталія - мати Уляни:

Ми проходимо КТ, УЗД, сечу, кров здаємо, щоб не було рецидивів.

В цьому дитячому відділенні одного з реабілітаційних центрів Дніпра допомагають боротися не лише з онкологією, а й з вродженими вадами та іншими тяжкими недугами. Щодня приймають до пів сотні маленьких пацієнтів. Реабілітологи кажуть, особливість центру в сучасному і комплексному підході лікування.

Олеся - лікар фізичної та реабілітаційної медицини:

Діти обожнюють просто заняття у басейні, для них це гра. Діти обожнюють просто залу ерготерапії, де кухня стоїть. Ми з ними ліпимо тісто, ми ліпимо галушки, вареники, ми потім їх їмо. Вони дуже люблять наші інтерактивні методи лікування - це комп'ютерні ігри, вони думають, що це ігри, але ми працюємо на певні м'язи, групи м'язів.

Медики Дніпропетровщини фіксують загальне зростання захворюваності на рак. В області у 2023 було діагностовано 11 тисяч випадків, тоді як у 22-му - 9 тисяч.