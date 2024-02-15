Що таке житлові сертифікати, як їх використовувати людям, чиї домівки зруйновані під час війни? Роз'яснює голова Київської обласної військової адміністрації - далі.

Пане, Руслане, питання відбудови - одне з пріоритетів для України. Київщина - це та область, яка зазнала значних руйнувань внаслідок збройної агресії росії. І атаки ворога продовжуються і зараз. Тим не менш, на Київщині ведеться активна робота з відбудови. Що можна вже сказати про результати, скільки об'єктів було пошкоджено і скільки вже вдалося відновити. Які це об'єкти?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Після деокупації, встановлено що від рук рашистів пошкоджено та зруйновано 29 000 об'єктів, з них на сьогоднішній день ми вже відновили майже 17 000 об'єктів. З них 15 000 житла - це відновлення повністю або із забезпеченням життєдіяльності даних об'єктів. Ми продовжимо цей рух тому, що в нас одна мета - відновити все житло і повернути людей додому.

Кілька слів про пріоритетність. Як визначається першочерговість, тобто за які об'єкти беруться в першу чергу під час відбудови, тобто дитячі садочки, житлові будинки, лікарні?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

В першу чергу це житло - повернути людей додому, повторюсь, це основне. Як ми обираємо... Кожна громада Київської області, в якій було зруйноване житло, та інша соціальна інфраструктура - дитячі садочки та медичні заклади. Вони розроблюють відповідну проектну-кошторисну документацію, замовляють її і подають на нас, на Київську обласну військову адміністрацію. Ми в свою чергу перевіряємо і подаємо на розгляд до уряду на затвердження. Була перша черга, друга черга розгляду урядом програми. Якщо це "Фонд ліквідації наслідків збройної агресії", то у 2023 році було три розгляди, і зараз 97 об'єктів, 56 об'єктів є замовником Київська обласна військова адміністрація, по-інших об'єктах є Агенція з відновлення, тобто від наявності проектно-кошторисної документації ми і подаємо. А вже ж в першу чергу уряд розглядає житло, школи і медичні заклади.

Горенка, Ірпінь, Буча - це далеко не повний список населених пунктів, які зазнали найбільших пошкоджень внаслідок бойових дій. В яких саме населених пунктах Київщини робота ведеться з відбудови найактивніше. І що саме відбудовують?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Ми намагаємось залучити всі громади щодо відбудови, ми так робимо відповідно до цього плану. Але найбільше зараз це Бородянка, відбудовуються 4 багатоквартирні будинки по "Юнайтед24", також вся інша житлова інфраструктура. До компетенції Агенції з відновлення, тому що вони працюють в Бородянці, відповідно до експериментальної постанови Кабміну, яка передбачає повністю відновлення всього селища Бородянка. Також активно ведеться робота - Ірпінь, Буча. Хочу виділити Бучу, тому ще це буде перша громада, яка буде повністю відновлена після окупації.

І от до питання важливого про програми. Які зараз на Київщині діють програми з відновлення?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Велика програма, яка дає такий великий результат, відповідно який виражається в цифрі, 17 тисяч об'єктів відбудованих це "єВідновлення". зараз запускається третій етап, це дуже класна, чудова програма, яка дієва і збільшує наш результат у рази. Ще одна програма, яка була запущена за ініціативою Президента України, "Юнайтед24". Київська обласна військова адміністрація потрапила до цієї програми. Відповідно до цієї програми ми відновлюємо 18 багатоквартирних будинків області. Відповідно до цієї можливості ми повернемо більше 4000 осіб до своїх осель. І трішки пізніше, в 2023 році до цієї програми також потрапили дві школи, які були зрйновані російською армією. На сьогоднішній день стадія відбудови по кожному будинку більше 60%, до 80%. Зараз ми очікуємо продовження цієї програми. І в березні-квітні-травні будемо вже здавати і виводити в експлуатацію перші будинки. Друга програма - це виділення коштів урядом з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, як я вже говорив, до цієї програми потрапили такі об'єкти: житло, медичні заклади, також дитячі садочки і школи. Також є програма Київської обласної військової адміністрації, вона стосується відбудови приватного сектора, приватних будинків. Ми відновлюємо будинки на тій землі, де в людей були свої власні оселі, будинки приватні до повномасштабного вторгнення російської федерації.

Пане Руслане, теж дуже актуальне питання - тільки що від вас почули про допомогу Міжнародних фондів. Звідки все-таки ідуть кошти на фінансування відбудови. Адже ми розуміємо, що кошти потрібні значні. Наскільки нам допомагають наші міжнародні партнери?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Вони завжди з нами - допомагають і фінансово, і іншими моментами. Наприклад, United24 - це весь світ. І урядові, і неурядові фізичні, юридичні особи перераховували на рахунок United24, який стосувався саме відбудови, а потім уряд і спеціальна комісія United24 затверджували відбудову того чи іншого об'єкту. І долучаються міжнародні партнери, урядові організації, неурядові міжнародні фонди, міжнародне фінансування... "єВідновлення" також фінансує Кабмін.

А більше все-таки йде коштів з державного бюджету на фінансування відбудови?

Так, так, саме так.

За підрахунками, скільки коштів потрібно на відбудову Київщини?

На жаль, цифра зростає... Якщо взяти і бізнес, і енергетичні об'єкти, і житло - це багато-багато мільярдів.

Пане Руслане, ще кілька слів про програму "єВідновлення". Програма дуже популярна по всій Україні. Багато людей подають заявки на відновлення пошкодженого житла і на сертифікати, щоб отримати нове житло замість зруйнованого.

Спочатку кілька слів саме про відновлення пошкодженого житла, скільки заявок вже отримали, скільки вдалося задовольнити - допомогти людям.

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Перший етап передбачав компенсацію видачі грошових коштів на відновлення, на незначний ремонт до 500 000 грн. В Київській області, а Київська область є передовиком по обробці заявок по "єВідновленню". По Першому етапу подали заявок більше 13 000, відповідно до цих заявок громади відпрацювали та позитивно розглянули кожну заявку - це цифра більше 9 000. Виплачено коштів громадянам більше 1 мільярда гривень.

Якщо говорити про повністю зруйноване житло - 500 сімей по всій Україні отримали сертифікат житловий по програмі "єВідновлення". Що можна сказати про Київщину, скільки родин отримати цей сертифікат і змогли використати його, тобто придбати нове житло?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

У нас вже більше 3000 заявок на сьогодні, майже 1000 заявок громади відпрацювали, видали трошки більше двох мільярдів гривень - відповідно видали сертифікати... Rошти відповідно більше двох мільярдів гривень, і робота продовжується. заявки поступають. Урядом встановлена відсоткова ставка, яка відповідно тому майну, яке було до цього. Старе будівництво - одна ставка, якщо новобудова була, то відповідно інша процентна ставка. Помножується на квадратуру. Людина обирає сертифікат, і відповідно може обрати собі оселю через цей сертифікат, купити житло в будь-якій області нашої країни, окрім тимчасово окупованих. І скоро ми будемо розглядати заявки відповідно до третього етапу уряду, це третій етап стосується повної будови приватних будинків.

Теж важливе питання контролю, Як здійснюється контроль за процесом відбудови?

Це для мене, для всієї адміністрації головне завдання, і воно на першому місці. По-перше, в нас створено робочу групу "Прозорість і підзвітність" - до цієї робочої групи входять всі співробітники охоронних органів Київської області. Ця робоча група на контролі кожного керівника, кожного правоохоронного органу. Ми разом перевіряємо. По-друге, я видав розпорядження адміністрації кожної громади, всі необхідні документи, матеріали, які стосуються або відбудови, або тендеру, або процедури органом по запитах без ухвалення слідчого судді для того, щоб правоохоронці не витрачали багато часу процесуальні процедури. По-третє, ми створили наглядову раду, до якої увійшли представники всіх антикорупційних організацій, які діють в Україні спеціально для того, щоб не було зловживань від посадових осіб адміністрації.

Ми зрозуміли, що контроль досить серйозний... Тим не менш, чи багато різного роду порушень фіксується?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації:

Фіксували основну проблему - це запізнення, невиконання строків до графіка будівельних робіт. Це точно майже кожен другий об'єкт. Причина одна - маленька кількість працівників через різні причини, основна причина те, що підрядна організація хоче економити, більше заробляти - великий обсяг робіт зробити з меншим обсягом працівників. Ми про це вказували, попереджали. І в січні 2024 року ми вже розірвали ряд договорів з деякими підрядними організаціями, які не виконують своїх обов'язків відповідно до договору. Ми говоримо їм: до побачення. Якщо є значні порушення законодавства по адміністративному характеру, якщо кримінального - звертаємось відразу до правоохоронних органів. Якщо адміністративного - звертаємось до суддів.

Про плани на 2024 рік - рік тільки розпочався, які задачі перед собою ставите?

Руслан Кравченко, голова Київської обласної військової адміністрації: