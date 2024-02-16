Це вже другий напад на українців у Німеччині за останні дні.

Напад на українця в Німеччині. У місті Меттман, що на заході країни, дорослий чоловік побив підлітка з України. Імовірно, на ґрунті ксенофобії. Що сталося? І як часто українці, які живуть в Німеччині, зазнають агресії через національність та мову? Розкаже Тетяна Логунова.

Напад стався ще наприкінці минулого тижня, утім німецька поліція повідомила про нього тільки тепер. У суботу ввечері підліток з України підійшов перекусити до кіоску з продажу вуличної їжі у місті Меттмен. Там до нього причепився невідомий дорослий чоловік. Він почав ображати хлопця, а потім вдарив його важким предметом по голові. Після цього нападник втік. А 15-річного українця ушпиталили з серйозною черепно-мозковою травмою. Він і досі в лікарні. Нападника, який за словами свідків розмовляв польською, розшукує поліція. Німецькі ЗМІ пишуть про злочин на ґрунті ксенофобії.

За даними поліції, чоловік спочатку вигукував ксенофобські образи. Потім накинувся на підлітка, вдарив його по голові "невстановленим предметом" та втік. На вихідних у Меттманні поблизу Дюссельдорфа напали на українського підлітка. У поліції заявили, що нападу передували ксенофобські висловлювання.

Це вже другий напад на українців у Німеччині за останні дні. Теж у суботу, і теж у землі Північний Рейн-Вестфалія вбили 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який грав за німецький молодіжний клуб. А його колега по збірній - українець Артем Козаченко - зазнав тяжких ножових поранень. Станом на тепер вже відомі усі деталі цієї трагедії. До спортсменів, які їхала автобусом на центральний вокзал міста Оберхаузен, причепилася група молодиків. Коли хлопці вийшли на своїй зупинці, один із членів компанії витягнув ніж і почав наносити удари. Злочинця заарештували - це німець турецького походження, йому 15 років і раніше він вже потрапляв у поле зору поліції через крадіжки та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За даними поліції мотиву у вбивці не було.

Після численних опитувань свідків та оцінки доказів, в нас немає інформації про ксенофобський мотив нападу. Наразі все вказує на спонтанну ескалацію насильства з боку 15-річного злочинця.

Останнім часом, українці, які постійно чи тимчасово мешкають у Німеччині, все частіше скаржаться на образи, погрози та фізичні напади. У більшості випадків, через національність та мову. Тільки в Берліні за останній рік було зафіксовано більше трьох тисяч таких інцидентів.