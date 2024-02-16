Благодійники залучають фінансову підтримку через країни ЄС або ж працюють з грантовими проєктами.

"Сто сонячних шкіл" за п'ять років. Українські освітні заклади та лікарні планують забезпечити сонячними батареями, в рамках благодійного проєкту. Наразі станцію встановили в одному з ліцеїв Київщини. Як це працює - бачила Валерія Глущенко.

Тут у нас у підвалі встановлене основне силове обладнання. Встановлені гібридні інвертори. Ось вони - два.

Ці інвертори показують заряд енергії від сонячної батареї. Відтепер блекаут не зупинить навчальний процес у цьому ліцеї на Київщині. Бо на даху - понад сорок сонячних станцій.

Андрій Король, заступник директора благодійного фонду, проєктний менеджер:

В середньому, якщо прям все включене: бойлера, чайники й т. д., то години на дві-три вистачить. Але ми намагаємось, коли своє обладнання ставимо, то намагаємось змінити поведінку споживача. Так, щоб у разі відключення світла вони економили електроенергію. Тоді електроенергії вистачить на повний навчальний день. Щоб в принципі завершити всі уроки, діти повернулись додому і все було добре... Навіть на продленку має вистачить.

Проєкт "Сто сонячних шкіл" благодійники започаткували дві тисячі двадцять другого року. Наразі Бучанський ліцей - це вже дев'ятий заклад, який отримав альтернативне живлення.

Юліана Оніщук, засновниця благодійного фонду:

Фонд був заснований у відповідь на війну. Основна місія фонду - це сприяння енергетичної незалежності соціальної та критичної інфраструктури України через застосування сонячних енергетичних рішень. Тобто, фактично це будівництво сонячних станцій з акумуляторами енергії для шкіл та лікарень України.

Завдяки сонячним станціям школа може заощадити близько двох тисяч євро на рік. Адже покриває тридцять відсотків своїх потреб в електроенергії.

Юліана Оніщук, засновниця благодійного фонду:

Ми зрозуміли, що наше рішення це набагато більше, ніж просто розвиток зеленої енергетики. Це про енергетичну незалежність, це про допомогу під час блекаутів.

Благодійники залучають фінансову підтримку через країни ЄС або ж працюють з грантовими проєктами. Також є виробники, які допомагають обладнанням. Одержати його можуть школи, частково пошкоджені унаслідок обстрілів. Обов'язковою умовою є наявність укриття.

Любов Морозенко, директор ліцею:

Нам пощастило, я так можу сказати. Те, що може економитись електроенергія - це одне. А друге, найголовніше саме в наш час - це те, що в нас в укритті буде світло. Тому що ви самі розумієте, коли в нас були генератори - це треба було підключатись, треба заправити. Хоча ми ними забезпечені. Але зараз просто чудово, світло є і буде, і ми й надалі будемо працювати.

Протягом п'яти років благодійники планують забезпечити зеленою енергетикою ще 140 об'єктів по всій країні.