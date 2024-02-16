Погода в Україні 16 лютого буде з опадами у частині областей. Крім того, повертаються нічні морози.

За прогнозами синоптиків, сьогодні у північно-східній частині очікуються дощі. У Київській, Черкаській та Кіровоградській областях можливий невеликий сніг, місцями з дощем.

На решті території без опадів. У західних і північних областях туман.

Вітер південно-східний, на півдні - північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов'ї вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вдень на сході та у Сумській області буде близько нуля, а вночі -1 -6 градусів. На решті території України вдень буде +1+6 градусів, а вночі від +2 до -3.

На заході та півдні країни найтепліше: вдень +6 +11 градусів.

У столиці сьогодні хмарно, можливий невеликий дощ місцями. Вранці та ввечері очікується туман, видимість знизиться до 200-500 метрів.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +2 +4 градуси, а вночі від 0 до +2.