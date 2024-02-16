Угорщина приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України [ Редагувати ]
Угорщина приєдналася до коаліції 20 країн-членів Північноатлантичного союзу (НАТО), що займуться розмінуванням території України.
Про це повідомляє у Facebook угорський міністр оборони Криштоф Салай-Бобровніцкий.
Нарада країн НАТО відбулася у Брюсселі 15 лютого. Під час зустрічі було підписано угоду про створення Коаліції з протимінної діяльності.
"В Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення, - це розмінування... Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування", - написав Салай-Бобровніцкі.
Раніше повідомлялося, що США передали Україні партію техніки для розмінування.
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