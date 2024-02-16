Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.

Про це повідомляє в Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", - розповів він.

За його словами, упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години.