Ракетний удар рф під Миргородом: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Росія в ніч на 16 лютого вдарила ракетою по Полтавській області. Ворог знову атакував Миргородський район.
Про це повідомляє в Telegram голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", - розповів він.
За його словами, упродовж доби на території Полтавської області 6 разів лунала повітряна тривога і тривала майже 4 години.
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