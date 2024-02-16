16 лютого в нашій країні відзначають День військового журналіста України. Це професійне свято тих, хто ризикуючи своїм життям та здоров’ям збирає та доносить правдиву інформацію з місць бойових дій, а також день пам’яті загиблих. "Подробиці" розкажуть про історію цього свята.

Історія свята

День військового журналіста України відзначається з 2018 року. Воно було запроваджене наказом Міністра оборони України № 63 від 14.02.2018.

Дата свята була вибрана невипадково. 16 лютого 2015 року неподалік міста Дебальцеве під час виконання завдання загинув редактор редакції телебачення Телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» капітан 3 рангу Дмитро Лабуткін. Він до останнього подиху продовжував вести зйомку подій, з честю виконавши як військовий, так і журналістський обов'язок.

Відповідно до наказу Міноборони, щорічно 16 лютого проводяться заходи з відзначення кращих військових журналістів, прес-офіцерів, офіцерів зі зв'язків з громадськістю. Також це й день пам'яті, коли вшановують військових журналістів, які виконували завдання у зоні бойових дій та загинули.

Через повномасштабне вторгнення росії кількість загиблих журналістів зросла. Тільки станом на липень минулого року загинуло 33 журналісти,15 медійників - зникли безвісти.

Привітання

Щиро вітаємо усіх, хто попри постійну небезпеку продовжує робити свою справу – фіксувати, фотографувати, висвітлювати, доносити правдиву інформацію до своєї аудиторії. Завдяки вам у тому числі наші Збройні Сили є лідерами довіри в суспільстві. А це – безпосередній результат саме вашої роботи, бо саме медійники є одними з тих, хто наводить мости між армією та суспільством. Цього дня та в усі інші дні ми бажаємо вам, аби будь-яка небезпека оминала вас.

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Дорогі військові журналісти! Сьогодні ми вдячні за вашу сміливість та відданість правді. Нехай ваша робота завжди буде підтримана високою оцінкою та повагою.

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З нагоди Дня військового журналіста бажаємо вам, шановні колеги, міцного здоров'я, невичерпного джерела натхнення та безмежної підтримки у вашій благородній справі.

Шановні військові журналісти! Ваші мужність та професіоналізм є невичерпним джерелом натхнення для всіх нас. Святкуйте цей день з гордістю та відчуттям власної важливості.