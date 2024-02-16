Третя штурмова про Авдіївку: ворог застосовує фосфор, утримуємо оборонні позиції [ Редагувати ]
Бійці третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції в Авдіївці. У ворога переважаючі ресурси, які він кидає у бій.
Про це повідомляє пресофіцер третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що ситуація в Авдіївці критична, ворог посилює тиск. За його словами, росіяни залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. Окупанти збільшують використання керованих авіабомб та фосфорних бомб.
"Ми утримуємо оборонні позиції. Задача складна саме через співвідношення (сил, - ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога... У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах", - сказав пресофіцер.
Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент.
"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого у Бахмуті під час "вагнерівців" не було", - додав він.
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