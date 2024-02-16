У ДПСУ не виключають, що поляки не пропускають в Україну гуманітарку [ Редагувати ]
Польські протестувальники на кордоні з Україною, ймовірно, не пропускають гуманітарні вантажі. Справа в тому, що протестувальники просто не вокремлюють такі вантажі серед інших, враховуючи черги, які утворились на кордоні.
Про це повідомляє речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телемарафону.
За його словами, якщо говорити про напрямок руху з Польщі в Україну, українські прикордонники приймають транспортні засоби, які прибувають з польського пункту пропуску, які були оформлені по той бік кордону і вже були пропущені в бік України.
"Також можу додати, що при тій кількості перетинів кордону, яку ми маємо на даний момент щодо руху вантажних транспортних засобів, в мене також є сумніви, що учасники цієї блокади пропускають можливу кількість гуманітарної допомоги, яка йде в Україну по всіх цих напрямках, бо звісно, що рух обмежений, але і кількість перетинів кордону дуже низька. Тому при черзі, яка є на території Польщі, скоріш за все, вони навіть не виокремлюють вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу або інші важливі вантажі, які рухаються в Україну", - сказав він.
На уточнююче питання, чи значить все вище сказане, що "гуманітарка теж застрягла", Демченко відповів, що "скоріш за все, так".
Як зазначалося раніше, Міністр сільського господарства Польщі, Чеслав Секерський, виступив від імені фермерів і виразив вибачення за висипане українське зерно. Однак він також зауважив, що реакція України на цей інцидент була перебільшеною.
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