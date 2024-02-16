Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Берліна: що відомо [ Редагувати ]
16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, повідомляють "Подробиці".
17 лютого глава Української держави виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях. Заплановані переговори з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.
Зараз президент прямує на зустріч із Олафом Шольцом.
Лідери держав мають підписати спільний документ. Очікується, що це буде Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Німеччиною. Нагадаємо, перший такий документ президент України підписав місяць тому в Києві з британським прем'єром Ріші Сунаком.
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