Фонд Вадима Столара успішно провів сьомий етап свого проєкту "Відновись" у готелі VitaPark Карпати, що розташований у селищі Жденієво на Закарпатті. Учасники заходу отримали змогу емоційно відпочити та позитивно налаштуватися на майбутнє у середовищі, де їм було безпечно та комфортно.

"Вже в сьомий раз наш Фонд у межах ініціативи"Відновись" допомагає психологічно сім’ям, які залишилися без батька або втратили домівки через війну. Протягом півтора року з моменту старту цього проєкту ми змогли надати підтримку майже 1500 родин. Цим ми долучаємось до відновлення фізичного та психологічного здоров'я матерів і дітей, тим самим вкладаючись у майбутнє України", – підкреслив засновник Фонду Вадим Столар.

Наталія Приходько, яка є волонтеркою Фонду Вадима Столара, розкрила подробиці процесу психоемоційного відновлення, що відбувається в межах проєкту "Відновись".

"Ідея проєкту виникла, коли ми, працюючи з людьми по всіх регіонах України, помітили, наскільки багатьом українцям необхідне емоційне відновлення. Тож ми, разом з нашою командою, розробили та реалізували проєкт "Відновись". Його суть полягає не лише у тому, щоб надати змогу постраждалим від війни родинам відпочити у безпечних та чарівних куточках України, хоча це також дуже важливо. З матерями та дітьми активно працюють фахівці: психологи, арттерапевти, аніматори. Бо наша головна мета – допомогти людям емоційно відпочити, набратися сил, аби рухатися вперед", – розповіла Наталія Приходько.

У Фонді стверджують, що протягом півтора року, що триває проєкт "Відновись", відбулися зміни в країні та суспільстві, на які необхідно реагувати.

"Наразі ми спостерігаємо, що громадяни відчувають сильну втому, емоційне вигорання, їм доводиться витрачати дедалі більше сил просто на те, щоб жити та впевненіше почуватися у суспільстві. А нам доводиться докладати щебільше зусиль задля підтримки людей. Сьомий етап"Відновись" став для нас досить важким. Ми усвідомили, що необхідні певні зміни, які зможуть підвищити ефективність нашої допомоги", – зазначають у Фонді.