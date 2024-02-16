У Білому домі розповіли, чи розглядають США як реальну загрозу напад росії на НАТО [ Редагувати ]
Сполучені Штати не розглядають інформацію про напад росії на НАТО як реальну загрозу найближчим часом.
Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Interia Wydarzenia.
"Наразі ми не бачимо такої загрози, що насувається (напад рф на НАТО, - ред.). Звичайно, Росія зосереджена, щоб не сказати замкнена в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на даний момент", - заявив він.
За його словами, російський диктатор володимир путін недвозначно дає зрозуміти, що не хоче, щоб НАТО була сильною, щоб вона ставала більшою.
"Він також недвозначно дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", - заявив Кірбі.
Він наголосив, що президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення протягом двох років".
Нагадаємо, 15 лютого Британія оголосила, що спільно з Латвією відправить Україні тисячу дронів.
по темі
Угорщина продовжує тягнути вступ Швеції в НАТО. Чому попри запевнення прем'єра Віктора Орбана, його соратники бойкотують голосування?
Генсек НАТО Єнс Столтенберг цими днями у Вашингтоні. Зокрема для того, аби умовити конгресменів пришвидшити виділення допомоги Києву. І перші меседжі щодо цього вже пролунали.
Голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер розмістив розвідувальну інформацію, що стосується "серйозної загрози національній безпеці"
США після контактів з посередниками відкинули пропозицію росії про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три російські джерела, знайомі з переговорами
Сенат США наближується до фінального голосування за законопроєкт щодо фінансування допомоги Україні та Ізраїлю