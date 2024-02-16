Сполучені Штати не розглядають інформацію про напад росії на НАТО як реальну загрозу найближчим часом.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Interia Wydarzenia.

"Наразі ми не бачимо такої загрози, що насувається (напад рф на НАТО, - ред.). Звичайно, Росія зосереджена, щоб не сказати замкнена в Україні. Ми не бачимо безпосередньої загрози для НАТО, для східного флангу, не бачимо на даний момент", - заявив він.

За його словами, російський диктатор володимир путін недвозначно дає зрозуміти, що не хоче, щоб НАТО була сильною, щоб вона ставала більшою.

"Він також недвозначно дає зрозуміти, що розглядає війну, яку він веде в Україні, як битву між Росією і Заходом, або що це США проти Росії, або навіть Росія проти НАТО. Ми маємо серйозно ставитися до його риторики, що ми й робимо. Саме тому ми послідовно зміцнюємо нашу присутність на східному фланзі НАТО", - заявив Кірбі.

Він наголосив, що президент США Джо Байден "направив до Європи додатково 25 тисяч військовослужбовців і не змінював цього рішення протягом двох років".

Нагадаємо, 15 лютого Британія оголосила, що спільно з Латвією відправить Україні тисячу дронів.