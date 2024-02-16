Ворог захопив Донецьку фільтрувальну станцію - DeepState [ Редагувати ]
Російські війська захопили Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану на схід від Авдіївки. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.
Ворог з числа дірявих днрівських недобитків захопив Донецьку фільтрувальну станцію та просунувся біля Невельського.
Російські телеграм-канали поширюють фото своїх військових на станції.
До початку повномасштабної війни Донецька фільтрувальна станція знаходилась у сірій зоні і під контролем ОБСЄ забезпечувала водою Донеччину - як на підконтрольній частині, так і "днр".
Після початку повномасштабного вторгнення станція опинилася під контролем ЗСУ.
Напередодні російські війська захопили укріпрайон "Зеніт" на південь від Авдіївки.
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