Російські війська захопили Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану на схід від Авдіївки. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState.

Ворог з числа дірявих днрівських недобитків захопив Донецьку фільтрувальну станцію та просунувся біля Невельського.

Російські телеграм-канали поширюють фото своїх військових на станції.

До початку повномасштабної війни Донецька фільтрувальна станція знаходилась у сірій зоні і під контролем ОБСЄ забезпечувала водою Донеччину - як на підконтрольній частині, так і "днр".

Після початку повномасштабного вторгнення станція опинилася під контролем ЗСУ.

Напередодні російські війська захопили укріпрайон "Зеніт" на південь від Авдіївки.