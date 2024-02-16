Російська армія перекидає під Авдіївку підкріплення, проти Сил оборони воюють понад 12 окремих з'єднань ворога. Про це повідомила 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Нині противник кидає на Авдіївський напрямок просто колосальні сили в кількості особового складу, бронетехніки та авіації.

Проти нас - більше 12-ти окремих з'єднань противника. Бригади, полки, окремі підрозділи спеціального призначення.

Наші хлопці, в нелюдських умовах, під щохвилинними артилерійськими обстрілами, під постійними авіаційними бомбардуваннями виконують поставлені задачі", - повідомляє 110 ОМБр.

Нагадаємо, ворог захопив Донецьку фільтрувальну станцію.