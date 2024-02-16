На Харківщині люди підірвалися на міні: двоє загиблих, один поранений [ Редагувати ]
У Харківській області внаслідок підриву на протипіхотній міні загинули двоє людей, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє ДСНС.
Подія сталася сьогодні поблизу с. Довгеньке Ізюмського району. Попередньо, люди підірвалися на протипіхотній міні.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок підриву на міні загинули двоє чоловіків 25 та 50 років. Ще один 30-річний чоловік госпіталізований, отримав уламкове поранення.
Мінна небезпека на Харківщині залишається високою, при виявленні вибухонебезпечних предметів негайно повідомляйте за номерами 101 або 102.
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