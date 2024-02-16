Україна повернула тіла 58 загиблих захисників [ Редагувати ]
Україна повернула тіла 58 загиблих військових. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами якого в Україну повернені 58 загиблих Оборонців.
Збройні Сили України забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.
Тіла наших Захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання.
по темі
Нібито "убиті" у Харкові французькі найманці знайшлися живими й неушкодженими на батьківщині. Та розвінчали чергову брехню російської пропаганди. Що розповіли?
Усе через те, що поточна чисельність збройних сил в країні "занадто маленька". І у разі, якщо країна таки вступить у війну з росією - усім цивільним потрібно бути готовими до цього - попередив командувач армією генерал Патрік Сандерс.
Російські війська захопили Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану на схід від Авдіївки. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState
Станом на 23:00 15 лютого 2024 року ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський
Сто реабілітаційних центрів для потреб бійців ЗСУ. Українська військова ліга ініціює проєкт, яким хоче допомогти військовослужбовцям інтегруватися у цивільне життя.
Мобілізація, нарощення власного оборонного виробництва та перегрупування військ. Які проблеми першочергово потребують вирішення - розпитала у західних військових експертів наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.