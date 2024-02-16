Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску "Корчова-Краковець" [ Редагувати ]
Польські фермери у п'ятницю, 16 лютого, почали блокаду ще одного пункту пропуску - "Корчова-Краковець". Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.
На в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.
Станом на ранок 16 лютого поляки блокували пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". Таким чином заблоковані всі пункти пропуску, де можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром.
Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Вони заявили, що їхня акція триватиме 30 днів.
У неділю біля КПП "Дорогуськ" поляки висипали збіжжя з кількох українських фур, які перетнули кордон.
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