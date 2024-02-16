Черги з фур на кордоні

Польські фермери у п'ятницю, 16 лютого, почали блокаду ще одного пункту пропуску - "Корчова-Краковець". Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацією від польських прикордонників, сьогодні близько 11:10 на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Корчова", суміжному з українським "Краківець", польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів. У зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

На в'їзд до України на території Польщі очікують близько 1730 вантажівок. Перешкоджання руху автобусам та легкового транспорту не планується.

Станом на ранок 16 лютого поляки блокували пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". Таким чином заблоковані всі пункти пропуску, де можуть проїжджати великогабаритні вантажівки з товаром.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери почали блокувати кордон з Україною. Вони заявили, що їхня акція триватиме 30 днів.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" поляки висипали збіжжя з кількох українських фур, які перетнули кордон.