Російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії "Полярна сова" у селищі Харп. Про це повідомляє Федеральне управління виконання покарань.

У заяві УФСІН росії по ЯНАО йдеться:

"Осужденный Навальный А.А. после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание.

Незамедлительно прибыли медицинские работники учреждения, была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - йдеться у заяві.

Державний російський телеканал RT з посиланням на джерела стверджує, що у Навального "відірвався тромб".

За словами Дмитра Пєскова, "путіну доповіли про смерть Навального".

Олексій Навальний перебуває за ґратами з початку 2021 року. У березні 2022-го його засудили до дев'яти років колонії у справі про шахрайство та неповагу до суду. У серпні 2023-го - до 19 років колонії "особливого режиму".

За час ув'язнення Олексія Навального 27 разів відправили до штрафного ізолятора. За словами його близьких, він провів у ШІЗО 308 днів.