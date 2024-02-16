Україна планує купити у Туреччині винищувачі п'ятого покоління KAAN [ Редагувати ]
Українські фахівці беруть участь у розробці турецького винищувача п'ятого покоління KAAN та згодом планують придбати його. Масовий випуск розпочнеться за чотири роки. Про це в інтерв'ю CNN Turk розповів посол України в Туреччині Василь Боднар.
Я вважаю, що KAAN має весь потенціал, щоб конкурувати з F-35 і F-22, це історія майбутнього. Отже, як ми вже говорили, якщо нам вдасться перетворити це на історію успіху і запобігти впливу третіх сторін як на Сході, так і на Заході, ми станемо одними з наймогутніших у регіоні.
Переговори про спільну розробку винищувачів розпочалися ще до початку російського в трогнення в Україну. У розробці KAAN бере участь консорціум українських компаній.
В Україні вже діє виробництво турецьких безпілотників Bayraktar TB2, а також дронів-камікадзе на кшталт іранських Shahed 136.
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