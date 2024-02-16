Зеленський і Шольц підписали угоду про безпекове співробітництво [ Редагувати ]
За підсумками переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це у соцмережах повідомив глава держави.
"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.
Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів.
Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.
Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу", - написав Зеленський.
Зеленський називає документ "Угодою про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною". Слово "гарантії" у прес-релізі не фігурує.
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