За підсумками переговорів у Берліні президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Про це у соцмережах повідомив глава держави.

"Сьогодні ми з Олафом Шольцом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною.

Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів.

Угода також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну.

Дякую Німеччині та всьому німецькому народу за солідарність із нашою державою й людьми, за всю підтримку та допомогу", - написав Зеленський.

Зеленський називає документ "Угодою про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною". Слово "гарантії" у прес-релізі не фігурує.