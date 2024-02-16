"Путін його вбив, ця істота має втратити все": світові лідери коментують смерть Навального (відео) [ Редагувати ]
Першим зі світових лідерів на новину про смерть російського опозиціонера Олексія Навального відреагував у Twitter президент Латвії Едгар Рінкевич.
Що б ви не думали про Олексія Навального як політика, він був щойно жорстоко вбитий Кремлем. Це факт, і це те, що потрібно знати про справжню природу нинішнього російського режиму. Мої співчуття сім'ї та друзям.
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив:
Це жахливі новини. Будучи найзатятішим захисником російської демократії, Олексій Навальний впродовж усього свого життя демонстрував неймовірну мужність. Мої думки з його дружиною та народом росії, для якого це величезна трагедія.
Голова Європейської ради Шарль Мішель написав у соцмережі:
Олексій Навальний боровся за цінності свободи та демократії. Заради своїх ідеалів він приніс найвищу жертву. ЄС покладає на російський режим одноосібну відповідальність за цю трагічну смерть.
Висловлюю найглибші співчуття його сім'ї. І тим, хто бореться за демократію по всьому світу в похмурих умовах.
Бійці гинуть. Але боротьба за свободу ніколи не закінчується.
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі написала:
Смерть Олексія Навального - трагедія для всіх захисників демократії та прав людини. Мої співчуття його сім'ї та тим, хто в Росії продовжує боротьбу за демократію.
Олексія Навальний вбив російський диктатор володимир путін. Так на смерть ув'язненого політика відреагував президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання у Берліні:
Як і тисячі замучених і закатованих через одну цю істоту. путіну все одно, хто загине, аби він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне.
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