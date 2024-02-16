Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ прийняло рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ми тримали цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

Рішення відійти було ухвалено задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки", - написав бригадний генерал.

Тарнавський стверджує, що "тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції".

Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів.

Про захоплення росіянами укріпрайону "Зеніт" на південь від Авдіївки український аналітичний паблік DeepState повідомляв напередодні.

"Виродки з бригади "Капєйка" підняли російську ганчірку над Зенітом. К**пи останні дні активно лізли в даному районі, де наші бійці давали їм відсіч. Останні дні позиції там були в повному оточенні. Сьогодні основні сили відійшли з позицій, але вийти вдалося не всім, тож не все так радісно, як намагаються подати інші.

Противник продовжує концентрувати свої сили на ділянці і буде продовжувати свій рух в район Хіміка".