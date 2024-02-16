Повний текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ФРН, підписаний президентом Зеленським і канцлером Німеччини Олафом Шольцем у п'ятницю, 16 лютого, у Берліні, опублікували на сайті Офісу президента України.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква назвав угоду "безпрецедентною" і розтлумачив певні її пункти.

"Це вже друга угода, після угоди з Великою Британією, яку ми підписуємо на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

Німеччина як член ЄС, НАТО та G7 підтвердила свою лідерську роль та ще більше зміцнила наше довгострокове стратегічне партнерство

Укладенню Угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів, у тому числі в Берліні", - написав Жовква.

Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та ФРН

зафіксували рекордний рівень підтримки Німеччини на 2024 рік – 7,1 мільярда євро фінансової і військової допомоги;

Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО. Угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО;

закріпили основні напрямки довгострокової військової підтримки Німеччини. Разом працюватимемо над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги Німеччини у сфері безпеки та сучасного військового обладнання;

невійськовий блок співпраці включає не лише поглиблення економічного співробітництва і фінансово-технічну підтримку, але й підтримку стійкості енергетичної та іншої критичної інфраструктури, посилення співпраці у сферах інформаційної безпеки та боротьби з організованою злочинністю;

особливу увагу приділено співпраці у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ВПК України, в тому числі за рахунок німецьких інвестицій;

закріпили механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії;

Угода передбачає поглиблення співпраці у питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією, та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України шляхом створення відповідного трибуналу;

Щоправда, слова "гарантії безпеки" в Угоді не прописано жодного разу. Конкретні обсяги та терміни постачання допомоги у разі агресії проти України не прописані і залишаються на розсуд Берліна. Щодо цього в Угоді є таке застереження:

Німеччина нагадує, що національні бюджетні асигнування застосовуються і вимагають чіткого дозволу німецького Бундестагу.

Угода діє впродовж 10 років з дати підписання і Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цієї Угоди.