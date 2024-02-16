Понад три тисячі польських компаній готові взяти участь у відновленні України [ Редагувати ]
Кількість польських компаній, які готові взяти участь у відновленні України, зросла і зараз перевищує 3 тисячі. Про це в інтерв’ю "Мінфіну" розповів директор Київського бюро Польської агенції інвестицій та торгівлі Кароль Кубіца.
Зараз у нас близько 3 тисяч заявок, 60% із них - від малого та середнього бізнесу. Це конкретні компанії, які знають, що в Україні війна, що може бути ризик корупції, але, попри це, хочуть працювати на українському ринку і брати участь у відбудові.
Є сім основних секторів, в яких зосереджений інтерес польських підприємців.
Це - медичний та фармацевтичний, ІТ, машини й обладнання, переробка сільськогосподарської продукції, транспорт та логістика. Але найбільша частина - 47 % - будівельна галузь.
Кароль Кубіца відзначив, що бізнес, який працював в Україні перед війною - не закрився та інвестує у розвиток.
"Одному підприємству у Львові завдано шкоди на 10 млн євро. Численні збитків зазнали також "Бляхи Прушинські" у Київській області, у яких частково зруйновані й виробничі приміщення, й склади. Проте, всі вони відновили свої бізнес-процеси і продовжують працювати", - розповів Кароль Кубіца.
За його словами, відновлення роботи підприємств - гарний сигнал для інших польських компаній, який свідчить, що в Україні можна працювати.
"До нас надходить багато запитань від польських підприємців, як відкрити в Україні представництво або започаткувати власну справу. Тож бізнес уже готується, щоб із початком великої відбудови відразу включитися до процесу", - розповів директор Київського бюро Польської агенції інвестицій та торгівлі.
Говорячи про перевагу польських компаній, Кароль Кубіца зазначив, що польські послуги та товари дешевші, ніж західні, і мають високу якість.
Ми сусіди України, що зменшує витрати на логістику. Важливо також, що Польща останні 20 років була в процесі трансформації після вступу до ЄС. Увесь цей час країна була суцільним будівельним майданчиком. Тому у нас є багато компаній, які вміють працювати у будівництві, інфраструктурі та, загалом, у процесі використання ресурсів європейських фондів для нових членів. Увесь цей досвід ми можемо передати не лише бізнесменам, але й місцевому самоврядуванню.
Стосовно блокування кордону польськими перевізниками, Кароль Кубіца відзначив, що це призвело до ускладнень не тільки для України, але й для польських підприємців.
"Вони втратили кошти через неможливість поставити продукти до України. Вважаю, це питання - для широкого обговорення з усіма дотичними до цієї проблеми сторонами", - сказав директор Київського бюро Польської агенції інвестицій та торгівлі.
Польська агенція інвестицій та торгівлі - частина групи Польського Фонду Розвитку, яка надає практичну допомогу польському бізнесу у експорті та залученні прямих іноземних інвестицій у Польщу. З початком повномасштабного вторгнення на базі центрального офісу агентства у Варшаві було розташовано представництво "Дія.Бізнес" та відкрито коворкінг для українських підприємців.
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