Служба безпеки України затримала у Києві "сплячого" агента фсб рф, який "зливав" ворогу інформацію для прорив оборони Києва у 2022 році. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Впродовж лютого-березня 2022 року він шукав місця базування українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій "А" СБУ на території та околицях міста.

У проміжках між комендантськими годинами зрадник обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина.

Він намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців для підготовки відповідного "звіту" до фсб.

Серед масиву інформації окупанти сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб завдати по них прицільні повітряні удари.

Однак агресору не вдалося реалізувати свої плани. Коли рашисти зрозуміли, що швидко захопити Київ їм не вдасться, зловмисник на тривалий час "заліг на дно" та "згорнув" свою розвідувальну активність, щоб уникнути викриття.

Згодом "крот" знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським "куратором" і отримав від нього нові завдання.

Цього разу ворожий агент мав активно поширювати у соцмережах тези кремлівської пропаганди, завуальовані під "загальні настрої" мешканців Київщини.

На власній Facebook-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави.

Під час обшуків у "Штірліца" вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зрадник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.