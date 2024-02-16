У пʼятницю, 16 лютого, командувача ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що в Авдіївці, де тривають запеклі бої, працює логістика. Заблокованих українських підрозділів у місті немає. Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що ворог штурмує місто одночасно з декількох напрямків. Відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ.

Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює.

Тарнавський додав, що до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.

Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів.

Командувач доповів, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки.