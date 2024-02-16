"Логістика працює": Тарнавський про відхід ЗСУ на півдні Авдіївки [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 лютого, командувача ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що в Авдіївці, де тривають запеклі бої, працює логістика. Заблокованих українських підрозділів у місті немає. Про це він повідомив у Telegram.
Він зазначив, що ворог штурмує місто одночасно з декількох напрямків. Відбувається планове підсилення підрозділів ЗСУ.
Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки проводяться рейдово-ударні дії. Логістика - працює.
Тарнавський додав, що до Авдіївки у збільшених обсягах постачаються боєприпаси та інші засоби ураження. Стійке управління військами забезпечене.
Станом на 13:00 в Авдіївці заблокованих українських підрозділів немає. У скрутній ситуації на полі бою, коли від укріплення залишаються лише руїни і купа розбитої цегли, пріоритетом для нас є збереження життя воїнів.
Командувач доповів, що українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позиції на південній околиці Авдіївки. У разі потреби на інших ділянках буде проведений маневр з переходом на нові підготовлені позиції.
Раніше ми писали про те, що Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки.
по темі
У четвер, 15 лютого, в СО "Таврія" заявили про те, що ЗСУ частково відходять з Авдіївки
Російські війська захопили Донецьку фільтрувальну станцію, розташовану на схід від Авдіївки. Про це повідомляє український аналітичний паблік DeepState
У четвер, 15 лютого, заступника командира Третьої окремої штурмової бригади Максима Жоріна показав кадри з Авдіївки
росія розпочала інформаційно-психологічну спецоперацію, поширюючи інформацію про вигадану загибель українських військових на полігоні під Селидовим на Донеччині 13 лютого
У ніч проти вівторка, 13 лютого, окупанти атакували територію України за допомогою дронів-камікадзе типу "Шахед"