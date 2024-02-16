Окупанти вдруге за день вдарила по прифронтовій теплоелектростанції - ДТЕК [ Редагувати ]
У п'ятницю, 16 лютого, окупанти повторно вдарили по теплоелектростанції на прифронтовій території. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Теплоелектростанція ДТЕК атакована вдруге за добу. Сьогодні вдень ворог знов завдав удару по прифронтовій ТЕС. На щастя, постраждалих немає.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу було пошкоджено обладнання станції. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків
Нагадаємо, 3 лютого в Україні внаслідок російського обстрілу дронами-камікадзе виникла пожежана підстанції "Укренерго".
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