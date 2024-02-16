У пʼятницю, 16 лютого, глава держави Володимир Зеленський засвідчив свій постійний зв'язок з військовим керівництвом, надаючи йому "основний сигнал".

Виступаючи на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Берліні, Зеленський сказав, що в зоні Авдіївки виникла надзвичайно напружена обстановка. Збройні сили України успішно відбивають атаки російських військ на важливі об'єкти та логістичні маршрути.

Що стосується Авдіївки: ситуація там (складна – ред.) не перший день. Ми пам'ятаємо, що робить росія з нашими містами і селами. Вони не заспокояться, поки повністю не знищать усе живе, що там є.

За його словами, наші військові зараз героїчно захищають стратегічні об'єкти й логістичні шляхи в районі Авдіївки, які можуть привести ворога до просування вперед.

Зеленський запевнив, що детально обізнаний щодо ситуації в тому районі і перебуває в постійному контакті з військовим керівництвом.

Водночас я не буду говорити про те, які нові військові підходи вони використовують. Їхнє завдання – робити все, щоб захистити перш за все наших людей.

Президент наголосив, що життя українських військових – це головне.

І це головний сигнал від мене: наші військові – це найголовніше, що в нас є. І це і є наша найголовніша зброя. Кожен може сказати, що війна – це втрати. Ні. Перш за все треба, щоб ми обходилися меншими втратами. Саме такий сигнал отримує від мене керівництво (ЗСУ – ред.). Ну а там, на полі бою вже професіонали. Вони знають, що їм робити.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки.