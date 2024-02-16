Батько Олексія Навального підтвердив його смерть, а дружина зробила заяву [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 лютого, батько російського опозиціонера Олексія Навального підтвердив його смерть. Мати заявила, що не хоче слухати жодних співчуттів.
Людмила Навальна сказала:
Бачили сина в колонії 12 числа, були на зустрічі. Був живий, здоровий, життєрадісний.
Тим часом Юлія Навальна вперше прокоментувала новини про смерть чоловіка під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.
Вони завжди брехали. Але якщо це правда, я хочу, щоб путін і всі його оточення знали, що вони несуть відповідальність за все, що вони зробили з нашою країною, з моєю сім'єю. І цей день настане дуже скоро. Я хочу закликати міжнародне співтовариство і всіх людей до того, щоб ми об'єдналися і перемогли це зло.
Нагадаємо, що першим зі світових лідерів на новину про смерть російського опозиціонера Олексія Навального відреагував у Twitter президент Латвії Едгар Рінкевич.
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