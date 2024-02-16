У пʼятницю, 16 лютого, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що українські військові продовжують оборону Авдіївки, щоб не допустити російський терор та артилерію на захід Донецької області.

За його словами, росіяни перекидають на Авдіївський напрямок величезні ресурси. Станом на 14 лютого там ведуть бойові дії військові частини та з'єднання зокрема 1-го армійського корпусу, 2-ї та 8-ї та 41-го армійського корпусу збройних сил рф.

Лиховій розповів, що у районі Авдіївки окупанти застосовують різні набори тактик. Здебільшого вони проводять штурмові дії малими піхотними групами, до яких іноді приєднується бронетехніка.

Але в умовах вуличних боїв є специфіка. Останнім часом значні втрати в бронетехніці змушують окупантів переходити до піших штурмів. Вперед вони кидають зеків, колишніх злочинців і тих, кого найменше шкода. Це видно з того, хто потрапляє в полон.

Він додав, що якщо українці не будуть поповнювати лави ЗСУ та донатити, то багато населених пунктів на захід від Авдіївки можуть стати другим Маріуполем, другим Бахмутом та другою Бучею.

Утримання Авдіївки має значення для того, щоб не допускати російську артилерію та російський терор далі на захід Донецької області. Щоб перемелювати російські ресурси та резерви, виснажувати їхню армаду.

При цьому головним пріоритетом є життя бійців, додав він.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки.