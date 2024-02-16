Володимир Зеленський визначив новий напрям у розвитку освіти, оголосивши про запуск інноваційного додатку під назвою "Мрія". 16 лютого у Мінцифри підтвердили інформацію, що додаток зʼявиться та стане свого роду електронним квитком учня.

У відомстві додали, що додаток буде працювати, як документи у "Дії".

В рамках додатку буде доступний ряд інноваційних функцій, спрямованих на розвиток креативності та активної участі в навчальному процесі.

"Мрія" покликана зробити навчання більш доступним, цікавим та зрозумілим для всіх його учасників.

Цей застосунок призначений для того, щоб полегшити процес навчання для дітей, їхніх батьків і вчителів, надаючи унікальні можливості та інструменти для ефективного освітнього процесу.

Нагадаємо, що у "Дії" з'явиться 8 нових послуг. Дивіться, чого чекати.