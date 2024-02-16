В Україні зʼявиться новий додаток "Мрія" для учнів та батьків: що відомо [ Редагувати ]
Володимир Зеленський визначив новий напрям у розвитку освіти, оголосивши про запуск інноваційного додатку під назвою "Мрія". 16 лютого у Мінцифри підтвердили інформацію, що додаток зʼявиться та стане свого роду електронним квитком учня.
У відомстві додали, що додаток буде працювати, як документи у "Дії".
В рамках додатку буде доступний ряд інноваційних функцій, спрямованих на розвиток креативності та активної участі в навчальному процесі.
"Мрія" покликана зробити навчання більш доступним, цікавим та зрозумілим для всіх його учасників.
Цей застосунок призначений для того, щоб полегшити процес навчання для дітей, їхніх батьків і вчителів, надаючи унікальні можливості та інструменти для ефективного освітнього процесу.
Нагадаємо, що у "Дії" з'явиться 8 нових послуг. Дивіться, чого чекати.
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