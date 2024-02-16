Говорили про оборонні потреби України: Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром, де розглядалися різні аспекти співпраці між країнами. Однією з головних тем обговорень були оборонні потреби України в умовах сучасних викликів та загроз.
Пресслужба Офісу президента повідомила, що під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Німеччині за увагу, яку вона приділяє українцям, що шукали притулку після початку повномасштабного вторгнення росіян. Президент також відзначив особисту солідарність Франка-Вальтера Штайнмаєра, враховуючи його візит до деокупованих населених пунктів Чернігівської області.
Президент України поінформував свого колегу про ситуацію на фронті та актуальні оборонні потреби захисників нашої країни.
Також глава української держави наголосив на великому значенні угоди про гарантії безпеки, яку підписали з Німеччиною.
Окремо Володимир Зеленський та Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосили на важливості запуску спільного виробництва озброєнь. Президенти приділили особливу увагу реалізації української формули миру.
Раніше ми писали про те, що Зеленський оцінив поточну ситуацію в Авдіївці.
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