У пʼятницю, 16 лютого, у Херсонській області розширили перелік населених пунктів, у які обмежено вільний в'їзд для іноземних волонтерів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Доповнено перелік населених пунктів Херсонської області, в які заборонено в'їзд представників іноземних, консульських установ або представництв міжнародних організацій.

У які села та міста не можна буде потрапити

Зазначається, що тепер заборона поширюється на Кизомис, Велетенське, Берегове, Бурштинове, Дніпровське, Білозерка, Приозерне, Комишани, Зимівник, Антонівка, Придніпровське, Садове, Микільське, Понятівка, Токарівка, Новотяжинка, Іванівка, Тяжинка, Львівське, Ольгівка, Бургунка, Миколаївка, Одрадокам'янка, Козацьке, Веселе, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Красний Маяк, Новокаїри, Республіканець, Милове, Качкарівка, Саблуківка, Дудчани, Гаврилівка, Михайлівка, Золота Балка, Осокорівка, Новоолександрівка, Крупиця, Шляхове, Ромашкове, Первомайське, Гончарне, Розлив, Томина Балка, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Олександрівка та мікрорайон "Корабел" міста Херсон.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради оборони області.

Перший заступник начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій сказав:

Відтепер без погодження з обласною військовою адміністрацією та військовим командуванням у небезпечні громади не пускатимуть іноземних громадян.

Нагадаємо, що російська армія 13 лютого 2024 року атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус.