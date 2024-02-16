ЗСУ пошкодили телекомунікаційну вежу окупантів на лівому березі Дніпра [ Редагувати ]
Українські військові завдали пошкоджень телекомунікаційній вежі російських сил на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області. Про це повідомляється в Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Сили оборони продовжують завдавати вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
За минулу добу на лівому березі Дніпра ЗСУ знищили:
- 62 окупанти;
- 4 гармати;
- 16 одиниць автобронетехніки;
- 2 станції радіолокаційної боротьби;
- 1 одиницю інженерної техніки;
- 1 генератор.
Окрім того, було пошкоджено телекомунікаційну вежу росіян.
Нагадаємо, що Херсонську область закрили для іноземців.
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