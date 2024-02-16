Український військовий Максим Жорін розповів про бої в Авдіївці.

За його словами, є деякі позиції, де тримають оборону 6 українських воїнів, а штурмують - близько 100 окупантів.

Насправді складно точно порахувати, в якій кількості росіяни тут гинуть. Тільки за один накат на одну позицію вчора ми забаранили приблизно 80 кацапів.

"Загалом, нам вже вдалось знищити більше 4 тисяч російських військових. Масштаби ах***вші. Таких втрат, як в боях за Авдіївку, думаю, вони ще ніде не мали", - сказав він.

Об українські сили рф "стирає" зараз мінімум 6 бригад російської армії, плюс одну бригаду "днр", спецназ гру і якихось їхніх ССО-шників.

Раніше ми писали про те, що Сили оборони офіційно підтвердили відступ з укріпрайону "Зеніт" на півдні від Авдіївки.