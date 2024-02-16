Зеленський зустрінеться з Макроном у Парижі [ Редагувати ]
У пʼятницю, 16 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram.
Париж. Запланована зустріч із Президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи, - написав президент.
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