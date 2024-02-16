3-тя ОШБр показала відео з підвалів Авдіївського коксохімічного заводу [ Редагувати ]
У 3-й ОШБр показали відео з підвалів Коксохімічного заводу у Авдіївці.
Всередині заводу військові укриваються від постійних обстрілів противника, а медики стабілізують поранених. Навіть тоді, коли від чергових КАБів сиплеться стеля.
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