У США представили законопроєкт з меншою допомогою для України [ Редагувати ]
У п'ятницю восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій внесли пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 млрд доларів.
Вони намагалися подолати стійке непорозуміння у цьому питанні. Про це повідомляє Politico.
Цей крок був ініційований співголовою Конгресового українського кокусу, республіканцем Брайаном Фітцпатріком, і є скороченою версією пакету допомоги на суму 95 млрд доларів, ухваленого Сенатом цього тижня.
Представлений законопроєкт вилучає десятки мільярдів доларів гуманітарної та економічної допомоги для України і сектора Гази, включених до законопроєкту Сенату, і зберігає військову частину сенатського пакету. Двопартійний законопроєкт також містить положення, спрямовані на посилення безпеки на кордоні, щоб переконати республіканців, які не підтримують допомогу Україні без вирішення питання кордону.
Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні нову партію автомобілів та спеціальної техніки для розмінування деокупованих регіонів країни.
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