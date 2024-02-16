У Запоріжжі планують відкрити підземні школи [ Редагувати ]
У Запоріжжі місцева влада планує відкрити підземні школи для переходу на офлайн-навчання, можливо, вже до 1 вересня.
Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю "Укрінформу".
Федоров вважає, що організації навчання дітей укриттях, як це відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників" і потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу в Запоріжжі.
Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи, - зазначив Федоров.
Він також зазначив, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл, а за місяць хочуть відкрити ще більше. Щодо локацій для підземних шкіл, то їх буде дві чи три, оскільки невідомо, скільки триватиме війна.
Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн, - додав чиновник.
Нагадаємо, 15 лютого у Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об'єкт. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.
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