У Запоріжжі місцева влада планує відкрити підземні школи для переходу на офлайн-навчання, можливо, вже до 1 вересня.

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю "Укрінформу".

Федоров вважає, що організації навчання дітей укриттях, як це відбувається у Харкові, заважає лише "небажання чиновників" і потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу в Запоріжжі.

Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи, - зазначив Федоров.

Він також зазначив, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл, а за місяць хочуть відкрити ще більше. Щодо локацій для підземних шкіл, то їх буде дві чи три, оскільки невідомо, скільки триватиме війна.

Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн, - додав чиновник.

Нагадаємо, 15 лютого у Запоріжжі російські ракети вразили інфраструктурний об'єкт. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.