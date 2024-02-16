У демократичних країнах, на відміну від авторитарних, процедури надання збройної та фінансової підтримки є більш складними і можуть призводити до затримок.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у інтерв'ю "Укрінформу".

Звичайно, ми би хотіли, щоб вони дуже швидко рухались, але це елемент демократії – поступове проходження всіх процедур, необхідних для отримання допомоги, - пояснив Данілов.

Він підкреслив, що в демократичних країнах відбуваються необхідні демократичні процедури, і вони зараз виконуються. За його словами, передача зброї "авторитарним країнам набагато простіша".

Там немає жодних процедур, ніхто не звертає увагу на думку населення, виборців. І тому авторитарні лідери за короткий проміжок часу можуть ухвалювати будь-які рішення. Як приклад, Північна Корея та Іран, які зараз постачають російській федерації зброю для вбивства українських дітей, - сказав секретар РНБО.

Як повідомлялося раніше, Данілов зазначав, що Україна потребує більше зброї для протистояння агресії росії. Якщо країни Заходу не збільшать постачання зброї в Україну, то ситуація на фронті ускладниться.