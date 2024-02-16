Байден після смерті Навального закликав допомогти Україні [ Редагувати ]
Смерть Олексія Навального нагадує американцям про важливість та значення підтримки України, і це стається в контексті необхідності продовження фінансування США.
Про це повідомив президент США Джо Байден.
Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб Україна могла захистити себе від жахливої агресії путіна. Від його злочинів, - сказав Байден.
Він зазначив, що Сенат більшістю голосів проголосував за законопроєкт щодо підтримки України.
Час йде. Годинник цокає. Усі ми маємо розуміти, що маємо справу з Путіним, - заявив президент США.
Також він підкреслив, що історія спостерігає за Палатою представників, і якщо США не зможуть підтримати Україну в цей критичний момент, це неодмінно залишить свій слід у історії та матиме серйозні наслідки.
Нагадаємо, у п'ятницю, 16 лютого, восьмеро членів Палати представників США від Республіканської та Демократичної партій внесли пропозицію щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 66,3 млрд доларів.
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