Зеленський і Макрон підписали угоду про гарантії безпеки (відео) [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський та його французький колега Еммануель Макрон у пʼятницю, 16 лютого, підписали угоду про гарантії безпеки у Єлисейському палаці.
Про це з місця подій повідомляє кореспондентка "Подробиць".
В рамках угоди Париж оголошує про 3 мільярди євро на військові потреби України у 2024р.
Франція готова до переозброєння, вихід війни між Україною та рф — рішучий для інтересів ЄС.
На полях саміту НАТО у Вільнюсі торік у липні країни G7 підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки Україні. До неї приєдналися і деякі інші країни.
Утім, саме ось такі двосторонні угоди, які Київ уклав з Лондоном і від 16 лютого – з Берліном і Парижем – дають чітке розуміння, на яку допомогу в разі нового нападу може розраховувати Україна.
Президент України розповів детальніше про угоду між Україною і Францією. За його словами, оборонна співпраця з Францією ставатиме тільки більшою.
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