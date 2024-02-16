Тисячі громадян України з судимістю виявили бажання приєднатися до Збройних Сил, але для цього потрібні зміни у законодавстві.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі "Радіо Свобода".

Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку, і йдеться про десятки тисяч. Щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом, - розповів Малюська.

За його словами, принаймні 50 тисяч осіб через відсутність обліку в ТЦК через погашену судимість не можуть бути мобілізовані.

Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці - ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати, - сказав Малюська.

Міністр пояснив, що існують ризики, які несуть засуджені у разі їхньої мобілізації, і вони передбачені. Міністерство юстиції готове провести аналіз і ділитися результатами з ТЦК і судом, але для мобілізації осіб з судимістю і тих, хто відбуває покарання, потрібні зміни у законодавстві.

У всякому випадку, наші воїни ж не тільки стріляють з автомата чи кулемета, вони й копають. Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Словом, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати й бути в лавах Збройних сил України?, - додав міністр.

Як повідомляв раніше заступник Нацполіції Максим Цуцкірідзе, чоловіки, які отримали умовні терміни покарання, надалі підлягають мобілізації в Україні.